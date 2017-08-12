Косачев обвинил МИД Польши в безнравственности и безответственности

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал безнравственным заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны. Об этом сенатор сказал RT.

В интервью телеканалу Косачев выразил мнение, что Польша пытается выставить себя как чуть ли не единственную жертву Второй мировой войны, в то время как другие страны — безучастными наблюдателями или агрессорами.

Как напомнил сенатор, Польша в первой половине 1930-х годов представляла гитлеровскую Германию в Лиге наций. После "Мюнхенского сговора" именно Польша, не являясь формально его участницей, насильственно присоединила значительную часть Чехословакии.

"…Переваливать с больной головы на здоровую, пытаясь возложить на СССР наряду с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, — это безнравственно, безответственно и антиисторически", — заявил Косачев.

По его словам, в некоторых странах, которые самостоятельно не боролись с нацизмом или вовсе сотрудничали с нацистской Германией, задействованы огромные ресурсы для того, чтобы представить историю Второй мировой войны в более выгодном для этих государств свете.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны наравне с Германией. Так, министр прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что памятники советским солдатам в Польше должны быть сохранены в благодарность за освобождение от нацизма.

Заявление Ващиковского вызвало бурную реакцию в России. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сравнила слова главы МИД Польши с позицией фашистского идеолога Йозефа Геббельса, а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил МИД Польши в попытке переписать историю.