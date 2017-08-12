Верховный суд вызвал президента Колумбии по делу о коррупции

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Верховный суд Колумбии вызывает президента страны Хуана Мануэля Сантоса для дачи показаний по делу о коррупции, связанному с бразильской строительной компанией Odebrecht, сообщает портал Comercio.
Ответчиком по делу является сенатор Бернардо Элиас, который был задержан в четверг. По данным местных СМИ, его обвиняют в том, что он получил 17 миллиардов песо (более 340 миллионов рублей) в виде взятки от Odebrecht при заключении контракта на постройку дороги. Как сообщает прокуратура, заплатив взятку, бразильский строительный гигант получил это право в 2014 году. По этому делу открыто расследование в отношении еще троих сенаторов.
Помимо Сантоса, суд также вызывает бывшего вице-президента страны Хермана Варгаса Льераса и нескольких действующих министров для дачи показаний.
В апреле президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос был вызван для дачи показаний по делу о возможном финансировании своей предвыборной кампании фирмой Odebrecht.
Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.