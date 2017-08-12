Верховный суд вызвал президента Колумбии по делу о коррупции

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Верховный суд Колумбии вызывает президента страны Хуана Мануэля Сантоса для дачи показаний по делу о коррупции, связанному с бразильской строительной компанией Odebrecht, сообщает портал Comercio.

"Правительство готово дать ответ на то, чего требует суд…, и удовлетворит, как и должно быть в демократической стране, требования суда", — приводит портал слова главы МВД страны Гильермо Риверы.

Ответчиком по делу является сенатор Бернардо Элиас, который был задержан в четверг. По данным местных СМИ, его обвиняют в том, что он получил 17 миллиардов песо (более 340 миллионов рублей) в виде взятки от Odebrecht при заключении контракта на постройку дороги. Как сообщает прокуратура, заплатив взятку, бразильский строительный гигант получил это право в 2014 году. По этому делу открыто расследование в отношении еще троих сенаторов.

Помимо Сантоса, суд также вызывает бывшего вице-президента страны Хермана Варгаса Льераса и нескольких действующих министров для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновнике в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

В апреле президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос был вызван для дачи показаний по делу о возможном финансировании своей предвыборной кампании фирмой Odebrecht.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.