В ЛНР сообщили о гибели силовика при пересечении линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащий 53 бригады ВСУ погиб, минируя территорию на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что работа диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков ведется практически по всей линии соприкосновения.
"Основные задачи, которые выполняют данные группы — это вскрытие наших позиций, провокации, корректировка артиллерийских обстрелов и как раз минирование территорий", — заявил представитель оборонного ведомства республики.
"Вы можете видеть снимок с БЛА ОБСЕ, со схематичным изображением размещения противотанковых мин ВСУ", — пояснил представитель оборонного ведомства республики.