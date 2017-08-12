В ЛНР сообщили о гибели силовика при пересечении линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (83)

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащий 53 бригады ВСУ погиб, минируя территорию на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Мы неоднократно фиксировали подрывы военнослужащих ВСУ на собственных минных заграждениях. Буквально вчера в зоне ответственности 53 бригады погиб военнослужащий, который пытался установить мины", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что работа диверсионно-разведывательных групп украинских силовиков ведется практически по всей линии соприкосновения.

"Основные задачи, которые выполняют данные группы — это вскрытие наших позиций, провокации, корректировка артиллерийских обстрелов и как раз минирование территорий", — заявил представитель оборонного ведомства республики.

Марочко подчеркнул, что также по причине минной опасности или наличия неразорвавшихся боеприпасов движение патрулей остается ограниченным в подконтрольных ВСУ районах к северу от участка разведения у Золотого, на участке разведения в районе Станицы Луганской, а также к югу от моста в населенный пункт Счастье.

"Вы можете видеть снимок с БЛА ОБСЕ, со схематичным изображением размещения противотанковых мин ВСУ", — пояснил представитель оборонного ведомства республики.

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