В Иерусалиме неизвестная ранила израильтянина ножом

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Один человек получил ранения в результате нападения вооруженной ножом женщины недалеко от Дамасских ворот иерусалимского Старого города, сообщает газета Jerusalem Post.

Израильская полиция задержала нападавшую для проведения допроса. По данным газеты Haaretz , медики оказали помощь пострадавшему на месте происшествия и доставили его в местную больницу.

Как сообщили в полиции, женщина палестинского происхождения, проживающая в Иерусалиме, ранила израильтянина, он получил незначительные ранения, передает агентство Франс Пресс.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.