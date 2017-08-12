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В мире

В Британии началась проверка после "незаметной" посадки дрона на авианосец

14:4612.08.2017
(обновлено: 14:48 12.08.2017)
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© AFP 2017 / Andy BuchananАвианосец Королева Елизавета. Архивное фотоАвианосец Королева Елизавета. Архивное фото
© AFP 2017 / Andy Buchanan

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании проверяет выполнение мер безопасности после сообщений о том, что фотографу-любителю удалось посадить квадрокоптер на борт авианосца Queen Elizabeth и остаться незамеченным, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Авианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытаний. 26 июня 2017
© AFP 2017 / Andy Buchanan
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Инцидент произошел в июле, когда авианосец находился в порту шотландского города Инвергордон. Один из членов местного клуба любителей-фотографов направил свой квадрокоптер DJI Phantom к кораблю, чтобы сделать несколько снимков, но из-за сильного ветра вынужден был посадить летательный аппарат на борт судна.

"На самом деле я не хотел сажать его, но ветер был настолько сильный, что мне показалось, что он не сможет вернуться, поэтому я проигнорировал предупреждение", — сказал он.

Корабль британских королевских ВМС. Архивное фото
© AP Photo / Laura Leon
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Как отмечает Daily Mail, по утверждениям фотографа, пожелавшего остаться неизвестным, "никто не пытался предотвратить посадку (дрона)". Осознавая, что он нарушил правила, фотограф приехал в порт, чтобы рассказать об инциденте дежурным или капитану судна. Однако поговорить ему удалось только с вооруженными полицейскими, которые сообщили ему, "что на авианосце никого не было, так как все обедали на побережье".

Британский военный корабль HMS Defender. Архивное фото
© AFP 2017 / Pio/Stavros Ioannides
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Как заявил представитель минобороны Британии, полиция Шотландии в курсе произошедшего инцидента. "Мы очень серьезно относимся к охране (авианосца) HMS Queen Elizabeth. Об этом инциденте сообщено в полицию Шотландии, проводится расследование. В свете этого мы усилили наши меры безопасности", — сказал представитель министерства.

Корабль Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров — первый из серии авианосцев своего класса. Как ожидается, вскоре к нему присоединится авианосец Prince of Wales, строительство которого заканчивается на верфи в Файфе. Как ожидается, корабль Queen Elizabeth будет введен в эксплуатацию к концу текущего года.

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