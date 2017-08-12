В Британии началась проверка после "незаметной" посадки дрона на авианосец

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании проверяет выполнение мер безопасности после сообщений о том, что фотографу-любителю удалось посадить квадрокоптер на борт авианосца Queen Elizabeth и остаться незамеченным, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.
"На самом деле я не хотел сажать его, но ветер был настолько сильный, что мне показалось, что он не сможет вернуться, поэтому я проигнорировал предупреждение", — сказал он.Daily Mail, по утверждениям фотографа, пожелавшего остаться неизвестным, "никто не пытался предотвратить посадку (дрона)". Осознавая, что он нарушил правила, фотограф приехал в порт, чтобы рассказать об инциденте дежурным или капитану судна. Однако поговорить ему удалось только с вооруженными полицейскими, которые сообщили ему, "что на авианосце никого не было, так как все обедали на побережье".
Корабль Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров — первый из серии авианосцев своего класса. Как ожидается, вскоре к нему присоединится авианосец Prince of Wales, строительство которого заканчивается на верфи в Файфе. Как ожидается, корабль Queen Elizabeth будет введен в эксплуатацию к концу текущего года.