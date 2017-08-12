Эксперты предупреждали Бельгию об опасности возможного "яичного кризиса"

БРЮССЕЛЬ, 12 авг — РИА Новости, Александр Шишло. О потенциальной опасности обнаруженного в яйцах на европейских птицеводческих хозяйствах инсектицида фипронила для человеческого организма эксперты высшего совета по здравоохранению еще в июне 2016 года предупредили министерства здравоохранения и окружающей среды, а также федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности Afsca, сообщила в субботу газета Soir.

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов стран ЕС.

"Фипронил способен нарушать работу эндокринной системы. Он может оказать влияние на внутриутробное развитие и развитие в раннем детстве", — говорилось в заключении экспертов высшего совета по здравоохранению.

Они рекомендовали властям принять упреждающие меры для недопущения попадания фипронила в продукты.

Несмотря на экспертное мнение, федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности Afsca не провело надлежащих исследований о воздействии на организм человека данного инсектицида, ставшего причиной "яичного кризиса" в Европе.

На днях Afsca назвало десять кодов на торговых упаковках куриных яиц, которые не подлежат потреблению и должны быть возвращены потребителями в пункты продажи в связи с повышенным содержанием в них фипронила. Решение Afsca было принято по результатам проверки яиц, проведенной специализированной лабораторией. Пока эксперты проверили продукцию 36 из 86 птицеводческих хозяйств в Бельгии, которая была блокирована агентством.

Масштаб кризиса

Профсоюз сельхозпроизводителей бельгийской Фландрии Boerenbond предварительно оценил потери своих членов по меньшей мере в 10 миллионов евро, а сельскохозяйственная федерация Валлонии — в сотни тысяч евро.

Еврокомиссия созывает 26 сентября в Брюсселе встречу профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран Евросоюза зараженных инсектицидом фипронилом куриных яиц.

Цель совещания — обсудить ситуацию и меры повышения эффективности системы ЕС по оповещению о мошенничестве с продовольственными товарами и о ситуации с безопасностью продовольственной сети.

На встрече будут представлены страны, где были выявлены зараженные фипронилом яйца — Нидерланды, Бельгия, Германия, Франции, Швеция, Великобритания, Дания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг.

В среду министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС. Амстердам категорически отверг обвинения в свой адрес. Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.

К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. В четверг власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.

Как утверждает ряд экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе.