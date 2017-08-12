Эксперты предупреждали Бельгию об опасности возможного "яичного кризиса"

БРЮССЕЛЬ, 12 авг — РИА Новости, Александр Шишло. О потенциальной опасности обнаруженного в яйцах на европейских птицеводческих хозяйствах инсектицида фипронила для человеческого организма эксперты высшего совета по здравоохранению еще в июне 2016 года предупредили министерства здравоохранения и окружающей среды, а также федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности Afsca, сообщила в субботу газета Soir.
"Фипронил способен нарушать работу эндокринной системы. Он может оказать влияние на внутриутробное развитие и развитие в раннем детстве", — говорилось в заключении экспертов высшего совета по здравоохранению.
Они рекомендовали властям принять упреждающие меры для недопущения попадания фипронила в продукты.
Несмотря на экспертное мнение, федеральное агентство Бельгии по продовольственной безопасности Afsca не провело надлежащих исследований о воздействии на организм человека данного инсектицида, ставшего причиной "яичного кризиса" в Европе.
На днях Afsca назвало десять кодов на торговых упаковках куриных яиц, которые не подлежат потреблению и должны быть возвращены потребителями в пункты продажи в связи с повышенным содержанием в них фипронила. Решение Afsca было принято по результатам проверки яиц, проведенной специализированной лабораторией. Пока эксперты проверили продукцию 36 из 86 птицеводческих хозяйств в Бельгии, которая была блокирована агентством.
Масштаб кризиса
Еврокомиссия созывает 26 сентября в Брюсселе встречу профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран Евросоюза зараженных инсектицидом фипронилом куриных яиц.
Цель совещания — обсудить ситуацию и меры повышения эффективности системы ЕС по оповещению о мошенничестве с продовольственными товарами и о ситуации с безопасностью продовольственной сети.
На встрече будут представлены страны, где были выявлены зараженные фипронилом яйца — Нидерланды, Бельгия, Германия, Франции, Швеция, Великобритания, Дания, Ирландия, Австрия, Люксембург, Польша, Румыния, Словакия и Словения, а также Швейцария и Гонконг.
К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. В четверг власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.
Как утверждает ряд экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе.