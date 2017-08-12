Иракские курды не намерены менять дату референдума, несмотря на призыв США

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Референдум о независимости Иракского Курдистана состоится 25 сентября, несмотря на призыв США отложить дату проведения, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя курдов Хошияра Зебари.
"Дата остается без изменений – 25 сентября", — заявил Зебари.
Власти автономного Иракского Курдистана ранее назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права.