Иракские курды не намерены менять дату референдума, несмотря на призыв США

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Референдум о независимости Иракского Курдистана состоится 25 сентября, несмотря на призыв США отложить дату проведения, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя курдов Хошияра Зебари.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой региона Иракский Курдистан Масудом Барзани призвал отложить курдский референдум о независимости.

"Дата остается без изменений – 25 сентября", — заявил Зебари.

Власти автономного Иракского Курдистана ранее назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права.