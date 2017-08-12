В Испании впервые обнаружили яичные продукты с фипронилом

МАДРИД, 12 авг — РИА Новости. Яичные продукты с инсектицидом фипронил впервые обнаружены в Испании, сообщил департамент здравоохранения правительства Страны басков.
В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронил. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.
Куриные яйца с фипронилом были выявлены в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Голландии, Польше, Румынии и Швеции.