В Испании впервые обнаружили яичные продукты с фипронилом

МАДРИД, 12 авг — РИА Новости. Яичные продукты с инсектицидом фипронил впервые обнаружены в Испании, сообщил департамент здравоохранения правительства Страны басков.

Партия в 20 тонн жидкого яйца была изъята в Бискайе (Страна басков) на предприятии по изготовлению продуктов питания. Партия прибыла из Франции. Департамент утверждает, что яйца не были использованы в изготовлении какой-либо продукции и опасности для здоровья населения нет.

В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах некоторых бельгийских и голландских птицеводческих хозяйств инсектицида фипронил. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам, применять фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

Куриные яйца с фипронилом были выявлены в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Голландии, Польше, Румынии и Швеции.