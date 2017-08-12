В ДНР заявили о подготовке "Правым сектором"* провокации под Горловкой

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (82)

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Бойцы запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* готовят ко дню независимости Украины провокацию с обстрелом позиций украинских силовиков на горловском направлении, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По имеющейся у нас информации, боевики организации "Правый сектор" готовят очередную провокацию в отношении украинских военнослужащих, которую предполагается представить как обстрел со стороны ВС ДНР в целях обострения обстановки на горловском направлении", — сказал в субботу Басурин.

По его словам, "Правый сектор" готовит минометный обстрел позиций 128 бригады вооруженных сил Украины 24 августа в день независимости Украины.

"В рамках подготовки данной провокации боевики распространяют слухи о готовящемся наступлении подразделений ВС ДНР на горловском направлении", — добавил Басурин.

* Экстремистская украинская группировка "Правый сектор" запрещена в России.

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