В ДНР заявили о подготовке "Правым сектором"* провокации под Горловкой

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Бойцы запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* готовят ко дню независимости Украины провокацию с обстрелом позиций украинских силовиков на горловском направлении, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, "Правый сектор" готовит минометный обстрел позиций 128 бригады вооруженных сил Украины 24 августа в день независимости Украины.
"В рамках подготовки данной провокации боевики распространяют слухи о готовящемся наступлении подразделений ВС ДНР на горловском направлении", — добавил Басурин.
* Экстремистская украинская группировка "Правый сектор" запрещена в России.
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