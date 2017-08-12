Разведка ЛНР сообщила о новой военной технике ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Украинские силовики наращивают количество вооружения и техники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР заявила о девяти обстрелах за минувшие сутки, в результате которых ранен один военнослужащий Народной милиции ЛНР и один мирный житель, а также повреждены два дома в населенном пункте Веселая гора.

"На южную окраину населенного пункта Катериновка (под контролем ВСУ — ред.), на позицию взводного опорного пункта 10 бригады ВСУ, прибыла колонна военной техники в составе одной БМП и двух автомобилей с личным составом", — сообщил Марочко.

По данным Народной милиции, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.

"Наша разведка продолжает фиксировать процесс оборудования новых фортификационных сооружений ВСУ. В частности, подтверждается ранее полученная информация о том, что в районе населенного пункта Новотошковское оборудован новый взводный опорный пункт с огневыми позициями минометной батареи", — дополнил спикер.

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