Разведка ЛНР сообщила о новой военной технике ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Украинские силовики наращивают количество вооружения и техники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"На южную окраину населенного пункта Катериновка (под контролем ВСУ — ред.), на позицию взводного опорного пункта 10 бригады ВСУ, прибыла колонна военной техники в составе одной БМП и двух автомобилей с личным составом", — сообщил Марочко.
По данным Народной милиции, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.
"Наша разведка продолжает фиксировать процесс оборудования новых фортификационных сооружений ВСУ. В частности, подтверждается ранее полученная информация о том, что в районе населенного пункта Новотошковское оборудован новый взводный опорный пункт с огневыми позициями минометной батареи", — дополнил спикер.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>