ДНР обратилась в ООН из-за угроз СБУ родственникам ополченцев

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обратились в ООН в связи с угрозами от Службы безопасности Украины, которые поступают родственникам ополченцев, проживающим на подконтрольной Киеву территории, сообщили в субботу журналистам в аппарате омбудсмена ДНР.
По его словам, в аппарат обратились двое ополченцев ДНР, которые столкнулись с такой проблемой, с просьбой оказать правовую защиту и содействие в обращении к международным организациям.
"На основании поступивших заявлений сотрудниками аппарата были направлены официальные письма представителям ООН по правам человека", — добавили в аппарате омбудсмена ДНР.