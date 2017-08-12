Датская полиция начала подъем затонувшей частной подлодки

СТОКГОЛЬМ, 12 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Датская полиция начала в субботу утром подъем субмарины инженера-изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в исчезновении и причастности к возможной гибели шведской журналистки, которую последний раз видели в четверг в построенной инженером крупнейшей в мире любительской подлодке.

Полиция Копенгагена в своем микроблоге в Twitter сообщила, что подъём субмарины начался в 10.00 (11.00 мск).

"Подлодка будет доставлена в порт Копенгагена для обследования криминальными техниками", — сказал шведскому информационному агентству ТТ представитель полиции Копенгагена Йенс Мёллер Йенсен. Множество шведских СМИ ведут прямую трансляцию с места подъема субмарины.

В пятницу вечером полиция Копенгагена сообщила, что владелец подлодки задержан по подозрению в причастности к возможной смерти шведской женщины.

В субботу утром началось заседание суда Копенгагена, который примет решение о заключении Мадсена под стражу. Владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к преступлению и исчезновению женщины, по его словам, он высадил ее на берег в четверг в 22.30 (23.30 мск). Тело женщины не обнаружено, ее по-прежнему ищут. Полиция даже обратилась к общественности с приметами пропавшей и с просьбой отозваться встретивших её после информации об исчезновении.

Private Submarine Sinks Off Denmark, Crew Safe https://t.co/kVWaMaa4oa pic.twitter.com/WDl1qhg6AR — The Voice of America (@VOANews) 11 августа 2017 г.

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Петер Мадсен (1971) известный в Дании инженер и изобретатель, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus спустил на воду в 2008 году. Подлодка 18 метров в длину, весит 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок. Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в тот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта. Повторно спустили на воду 28 апреля 2017 года.

Nautilus, по имеющейся информации, вышел в море в четверг, приблизительно, в 19.00 (20.00 мск) с двумя людьми на борту – владельцем и женщиной – журналистом из Швеции. Сообщение о не вернувшейся в порт подлодке поступило спасателям в пятницу 03.39 (04.39 мск). В 10.30 (11.30 мск) был установлен контакт с Мадсеном в подлодке, он сообщил, что возвращается в порт. Однако, в 11.00 (12.00) лодка неожиданно затонула и ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Субмарина находится сейчас на глубине 7 метров близ Копенгагена.