Число жертв грозы в Польше увеличилось до пяти

ВАРШАВА, 12 авг — РИА Новости. Количество жертв стихии в Польше увеличилось до пяти, сообщил гданьский центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

"В населенном пункте Запора 48-летний мужчина был смертельно придавлен деревом", — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель пожарной службы страны Павел Фронтчак сообщил, что грозы начались с южной стороны Польши и охватили Нижнесилезское, Великопольское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства. Он отметил, что спасателям по состоянию на утро пришлось оказывать помощь около 6 тысяч раз.

По словам Фронтчака, два человека погибли городе Сушек, где был организован лагерь для харцеров. Два подростка там были насмерть придавлены деревьями, есть раненые.

Подъезд к месту трагедии затруднен. Начальник пожарной охраны направил туда три группы поисково-спасательные из Гданьска, Лодзи и Варшавы, а также слушателей школ пожарных из Варшавы в Быдгощ.

В Конажынах Поморского воеводства дерево упало на здание, убив женщину, а в Малых Сворнегацах в палаточном городке деревом убило мужчину.

Всего, по данным пожарных, ранены 28 человек. Без электричества остаются около 500 тысяч человек по всей стране, 230 тысяч из них в Куявском и Поморском воеводствах.