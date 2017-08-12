Число жертв грозы в Польше увеличилось до пяти

ВАРШАВА, 12 авг — РИА Новости. Количество жертв стихии в Польше увеличилось до пяти, сообщил гданьский центр реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ранее официальный представитель пожарной службы страны Павел Фронтчак сообщил, что грозы начались с южной стороны Польши и охватили Нижнесилезское, Великопольское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства. Он отметил, что спасателям по состоянию на утро пришлось оказывать помощь около 6 тысяч раз.
По словам Фронтчака, два человека погибли городе Сушек, где был организован лагерь для харцеров. Два подростка там были насмерть придавлены деревьями, есть раненые.
В Конажынах Поморского воеводства дерево упало на здание, убив женщину, а в Малых Сворнегацах в палаточном городке деревом убило мужчину.
Всего, по данным пожарных, ранены 28 человек. Без электричества остаются около 500 тысяч человек по всей стране, 230 тысяч из них в Куявском и Поморском воеводствах.