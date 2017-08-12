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В мире

История по Ващиковскому: Польша обвинила СССР в развязывании Второй мировой

12:4612.08.2017
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© AFP 2017 / Nicholas Kamm Министр иностранных дел Польши Витольд ВащиковскийМинистр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что СССР несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Это заявление прокомментировали в Совфеде: по словам сенатора Алексея Пушкова, начало войны необходимо вести с другого момента.

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич призвал Запад "остудить" Польшу

Спорная точка отсчета

Накануне Ващиковский в интервью изданию Wpolityce заявил, что Советский Союз вместе с Германией напал на Польшу, тем самым "сильно поспособствовав" началу Второй мировой войны. По мнению министра, советская власть при освобождении Польши преследовала исключительно собственные интересы. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева, который заявил, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.

"Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, потому что нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения (Польши) от немецкой оккупации", — сказал Ващиковский.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Архивное фото
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
МИД Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Комментируя слова главы польского внешнеполитического ведомства, Алексей Пушков отметил, что отсчет Второй мировой следует вести с момента, когда западные государства позволили Германии осуществить аннексию части Чехословакии.

"Нет, господин Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее", — написал он в Twitter.

Возмутительная провокация

В середине июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступит в силу через три месяца.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, ответственного за работу с мемориальными объектами, закон коснется около 230 памятников военнослужащим Красной армии. При этом в польском МИД подчеркнули, что закон не касается кладбищ и мест захоронений советских солдат.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИД пообещал не оставить без последствий польский "закон о памятниках"
"Основная цель обновления закона и внесенных в него поправок — разрыв с символикой тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу. Чествование этого строя через постоянную символику режима на улицах польских городов и сел близится к концу. <…> Целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В интервью агентству глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что все советские памятники созданы в городах и деревнях местными властями, и они будут принимать решение об их будущем.

В российском внешнеполитическом ведомстве подписание закона назвали "возмутительной провокацией" и пообещали не оставить без последствий решение польских властей.

"Памятники благодарности Красной Армии и советским воинам-освободителям напоминают о том, что благодаря Победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле", — говорилось в сообщении МИД России.

За освобождение Польши СССР заплатил величайшую цену — только в боях с врагом на территории этой страны погибли и захоронены свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров, сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концлагерях, также покоятся в польской земле, подчеркнули в ведомстве.

Критический взгляд

На следующий день после подписания закона о декоммунизации и сносе памятников российское Минобороны рассекретило уникальные архивные документы — телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения — об освобождении Польши от нацизма. Ознакомившись с ними, польский Институт национальной памяти обвинил Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.

Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

Материалы в том числе засвидетельствовали благоприятное отношение местных жителей к красноармейцам, что опровергает принятую в Польше точку зрения, согласно которой советские войска не освободили, а вновь поработили поляков.

В Варшаве утверждают, что в публикации Минобороны советские воины выставлены исключительно освободителями, тогда как в публиковавшихся ранее документах было представлено "критическое мнение польского общества" — связанные с вторжением Красной Армии опасения, "протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы".

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