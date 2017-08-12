США призвали Иракский Курдистан отложить референдум о независимости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой региона Иракский Курдистан Масудом Барзани призвал отложить курдский референдум о независимости, сообщил официальный сайт Барзани.

Власти автономного Иракского Курдистана ранее назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон.

"Секретарь Тиллерсон… добавил, что правительство США предпочло бы, чтобы референдум был перенесен, а вопросы между регионом Курдистана и федеральным правительством в Багдаде разрешались через диалог", — передал сайт.

Отмечается, что Тиллерсон в этой связи отметил решение Барзани направить в Багдад делегацию высокого уровня, чтобы обсудить ряд нерешенных вопросов.

Барзани на призыв перенести референдум спросил о гарантиях, которые могут дать США курдскому народу в случае переноса, и каковы "альтернативы самоопределению курдского народа". Как отмечается в сообщении, курдский лидер заявил Тиллерсону, что достичь партнерства и мирного сосуществования курдам в Ираке не удалось.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права.