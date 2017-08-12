В Кувейте задержали 12 человек из-за участия в движении "Хезболлах"

ДУБАЙ, 12 авг — РИА Новости. Службы безопасности Кувейта задержали в разных районах страны 12 человек, обвиняемых в принадлежности к "ячейке" шиитской организации "Хезболлах", говорится в сообщении МВД Кувейта, распространенном в субботу Кувейтским агентством новостей KUNA.

По сообщению МВД, идет розыск еще двух человек, состоящих в "ячейке", называемой "ячейкой аль-Абдали", членов которой суд Кувейта ранее приговорил к различным тюремным срокам. Как заявило следствие, ее участники проходили подготовку под руководством группировки "Хезболлах" в Иране, занимались шпионажем в пользу Ирана и готовили подрывную деятельность. После раскрытия этой группировки в июле Кувейт заявил о высылке иранского посла и ряда других членов дипмиссии в течение 45 дней.

С марта прошлого года шесть стран Персидского залива, включая Кувейт, объявили организацию "Хезболлах" террористической и пригрозили уголовным преследованием тем, кто будет оказывать ей помощь.