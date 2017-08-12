Российские пранкеры разыграли Саакашвили

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает телеканал "Россия 24".

Пранкеры говорили с Саакашвили от имени заместителя главы администрации украинского президента Петра Порошенко. В разговоре политик поставил киевским властям ультиматум: либо ему возвращают гражданство, либо им "мало не покажется".

"Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется. Это он еще не знает, с кем имел дело. Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой?! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных определенных целей против этих олигархических типажей", — заявил Саакашвили.

Телеканал уточняет, что с пранкерами бывший президент общался из Венгрии, куда прилетел по уже не действующему паспорту.

Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что при его получении тот предоставил недостоверные данные о себе. Сам Саакашвили в тот момент находился в США, 7 августа он прилетел в Польшу, а затем побывал в Литве и Венгрии.

Украинские пограничники заявляли, что если Саакашвили попытается пересечь границу, у него изымут паспорт и не пустят в страну.

Грузинского гражданства Саакашвили лишился еще в 2015 году, когда был губернатором Одессы. На родине его обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.

При этом издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Киев собирается выдать Саакашвили, если из Грузии поступит новый запрос.