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В мире

В Венесуэле назвали "экстремистскими" слова Трампа о военном вмешательстве

Сюжет:
Протесты в Венесуэле (122)
12:5112.08.2017
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© AFP 2017 / Juan Barreto Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в КаракасеМальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе
© AFP 2017 / Juan Barreto

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Каракас ответил на заявления Белого дома о возможности военного вмешательства США во внутренние дела латиноамериканского государства. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, такого рода высказывания являются крайним проявлением экстремизма.

Разнообразие вариантов

"Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В Соединенных Штатах правит экстремистская элита", — заявил Лопес в эфире телеканала VTV.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Венесуэле
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не исключает проведения военной операции в Венесуэле в связи со сложной обстановкой в стране. Ситуация обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция, которая контролирует парламент, не признает прошедшие выборы, указывая, что процесс должен быть осуществлен через общенародный референдум.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, которые привели к человеческим жертвам. По последним данным, погибли более 120 человек.

"Венесуэла не очень далеко, и люди там страдают и умирают, у нас много вариантов для Венесуэлы, в том числе, если необходимо, возможное военное решение", — сказал американский президент.

В Пентагоне заявили, что американские военные не получали от политического руководства каких-либо приказов о проведении военной операции в Венесуэле. По словам представителя оборонного ведомства Эрика Пэхона, "любые инсинуации Мадуро о том, что США готовят атаку", беспочвенны и призваны скрыть намерения венесуэльского президента подорвать демократический процесс и разрушить демократические институты.

Разговора не будет

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Трамп отказал Мадуро в телефонной беседе
В ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания Николас Мадуро заявил о желании нормализовать отношения с США и выразил готовность вступить в переговоры с американцами. Венесуэльский лидер отдал МИД распоряжение подготовить встречу с Трампом, а для начала, организовать хотя бы телефонный разговор. Американский президент в беседе отказал.

"Сегодня Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом Трампом. <…> Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия в этой стране будет восстановлена", — говорилось в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-службы президента США.

В Белом доме объяснили отказ Трампа тем, что с начала его работы администрация требовала от венесуэльских властей проведения честных выборов, освобождения политических заключенных, прекращения подавления народа, однако эти призывы "остались без ответа".

В частности, Дональд Трамп требовал освободить лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, задержанных после выборов в Национальное учредительное собрание.

"США осуждают действия диктатуры Мадуро. Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. США считают, что Мадуро — публично объявлено всего несколько часов назад, что он будет выступать против политической оппозиции — лично отвечает за здоровье и безопасность господина Лопеса и господина Ледесма и всех остальных задержанных", — говорилось в заявлении Трампа, распространенным Белым домом.

Вместо этого Мадуро, как считает американская сторона, "выбрал путь диктатуры", что Вашингтон решительно осуждает.

И снова санкции

В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и физических лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса. Ограничения ввели и в отношении нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© AFP 2017 / Juan Barreto
В Венесуэле задержали организаторов нападения на военную базу "Парамакай"

Еще раньше американский минфин внес в список санкций 13 человек, включая действующих и бывших министров, начальников полиции и руководителей национальной нефтяной компании PDVSA.

На фоне противостояния, связанного с созывом в учредительное собрание, неизвестные атаковали военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал это терактом, в результате нападения двое погибли и один человек получил ранения. Военные взяли ситуацию под контроль.

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