МИД России выразил соболезнования Египту из-за железнодорожной аварии

Место столкновения поездов в городе Александрия в Египте. 11 августа 2017

Место столкновения поездов в городе Александрия в Египте. 11 августа 2017

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. МИД РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в железнодорожной катастрофе в Египте, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

В пятницу в пригороде Александрии столкнулись поезда, следовавшие из Каира и из Порт-Саида. По данным издания "Youm7", причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.

"В связи с этой трагедией в Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным посольства РФ в Египте, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Как сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местных чиновников, число жертв катастрофы возросло до 49, пострадали не менее 179 человек. Ранее Минздрав Египта сообщал о 36 погибших и свыше 120 раненых.