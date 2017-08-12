МИД России выразил соболезнования Египту из-за железнодорожной аварии

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. МИД РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в железнодорожной катастрофе в Египте, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
"В связи с этой трагедией в Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По данным посольства РФ в Египте, россиян среди погибших и пострадавших нет.
Как сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местных чиновников, число жертв катастрофы возросло до 49, пострадали не менее 179 человек. Ранее Минздрав Египта сообщал о 36 погибших и свыше 120 раненых.