Иракское ополчение пообещало принять участие в освобождении Талль-Афара

ЭРБИЛЬ (Ирак), 12 авг — РИА Новости. Иракское шиитское ополчение примет активное участие в освобождении города Талль-Афар к западу от Мосула, сообщения об обратном не соответствуют действительности, заявил РИА Новости официальный представитель ополчения Ахмед аль-Асади.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen передал со ссылкой на командира в ополчении Джавада Талибауи, что "под местным и международным давлением" ополчение исключено из операции по освобождению Талль-Афара, остающегося последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака и Сирии.

"(Участие ополчения) будет активным в сотрудничестве с вооруженными силами и силовыми структурами по прямому указанию верховного главнокомандующего Хайдера аль-Абади", — опроверг данные телеканала официальный представитель ополчения. Он отметил, что заявления от лица ополчения могут делать только он, командующий ополчением и его заместитель.

Аль-Асади не уточнил, какую роль сыграют ополченцы в рамках штурма, но подчеркнул, что операция будет "совместной для всех частей, включая ополчение". Как он отметил, силы ополчения находятся у южных окраин Талль-Афара уже около восьми месяцев. Курдский телеканал Rudaw ранее передавал со ссылкой на военный источник, что ополченцы не будут входить в Талль-Афар и займутся безопасностью периметра города.

По словам представителя, большинство частей вооруженных сил Ирака и ополченцев "почти завершили подготовку" к началу операции в Талль-Афаре и ждут "часа икс".

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в июле объявил, что шиитское ополчение Аль-Хашд аш-Шааби примет участие в операции по освобождению Талль-Афара. От участия в штурме Фаллуджи и Мосула ополченцы были фактически отстранены под давлением местной суннитской общины и критики из-за рубежа.

Ополчение неоднократно подвергалось критике Саудовской Аравии и Турции, обвинявших его в разжигании розни между иракскими мусульманами-шиитами и суннитами. Власти Ирака во главе с шиитом аль-Абади отвергали обвинения. В ноябре 2016 года иракский парламент проголосовал за включение ополчения в структуру вооруженных сил страны.

*Террористическая организация, запрещена в России