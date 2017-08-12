В Польше четыре человека погибли из-за разгула стихии

ВАРШАВА, 12 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли в Польше в ночь с пятницы на субботу в результате бурь и гроз, сообщил журналистам официальный представитель пожарной службы страны Павел Фронтчак.

"Была очень тяжелая ночь, прошли грозы, которые еще наблюдаются в некоторых регионах. Они начались с южной стороны Польши и охватили Нижнесилезское, Великопольское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства ", — сказал он.

Фронтчак отметил, что спасателям по состоянию на утро пришлось оказывать помощь около 6 тысяч раз.

По его словам, два человека погибли городе Сушек, где был организован лагерь для харцеров (польский аналог скаутов). Два подростка там были насмерть придавлены деревьями, есть раненые.

Подъезд к месту трагедии затруднен. Начальник пожарной охраны направил туда три поисково-спасательные группы из Гданьска, Лодзи и Варшавы, а также слушателей школ пожарных из Варшавы в Быдгощ.

В Конажинах Поморского воеводства дерево упало на здание, убив женщину, а в Малых Сворнегацах в палаточном городке деревом убило мужчину.

Всего, по данным пожарных, ранено 28 человек. Без электричества остаются около 500 тысяч человек по всей стране.