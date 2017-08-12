В Бельгии пожарят ежегодный "омлет дружбы", несмотря на "яичный кризис"

БРЮССЕЛЬ, 12 авг — РИА Новости, Александр Шишло. "Яичный кризис", разразившийся в Европе, не скажется на ежегодной традиции жарки 15 августа гигантского омлета из 10 тысяч яиц в городе Мальмеди на юго-востоке Бельгии, сообщила в субботу РИА Новости глава "омлетного братства" Бенедикт Мати.
"Праздник не отменяется, омлет будет пожарен. Мы используем яйца от местных производителей. Продукция уже прошла проверку и полностью безопасна. Нас больше беспокоит прогноз погоды, который может сказаться на притоке туристов", — сказала Мати.
Ежегодный ритуал и рецепт жарки так называемого "омлета дружбы" остаются неизменными, а сама традиция приурочена ко дню Успения Богоматери. На жарку яичницы уходят 10 тысяч яиц, процесс разбивания которых занимает около часа, а также 25 килограммов бекона, 8 килограммов специй и 4 килограмма трав. Готовкой неизменно занимаются 80 членов "омлетного братства" Мальмеди.
Перед началом приготовления блюда каждый из них приносит клятву сохранять традицию, цель которой — сплачивать людей в атмосфере праздника и исключительно бесплатно угощать блюдом всех желающих. "Клянусь оставаться верным и хранить нашу традицию приготовления омлета, которую я передам моим детям и внукам!" — гласит клятва.
Ровно в полдень под звуки оркестра омлет сначала жарят из 6 тысяч яиц, а затем из 4 тысяч. Блюдо готовят дважды на случай, если соберется мало зрителей, однако такого ни разу не случалось.
После завершения дегустации члены "омлетного братства" Мальмеди традиционно водят хоровод с песнями вокруг угольного пепелища.
Традицию жарки гигантского омлета связывают с именем Наполеона. Согласно легенде, когда его армия проходила через юг Франции, в городе Бессьер, где остановился император, его приветствовали омлетом. Он настолько понравился Наполеону, что на следующий день он приказал горожанам приготовить это блюдо в огромном количестве для своих гвардейцев.
В мире созданы семь "братств гигантского омлета". Помимо Бельгии, еще два таких общества действуют во Франции и по одному в Канаде, Аргентине, США и Новой Каледонии.