СМИ узнали о запуске "анонимного" приложения Facebook в Китае

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Компания Facebook анонимно запустила в Китае собственное мобильное приложение, чтобы обойти блокировку на китайском онлайн-рынке, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, приложение Colorful Balloons, позволяющее делиться фотографиями, повторяет интерфейс и функции приложения Moments, разработанного Facebook. Сервис могут использовать пользователи крупнейшей китайской социальной сети WeChat. Сообщается, что приложение запустила в мае китайская компания Youge Internet Technology без какого-либо упоминания Facebook.

Неизвестно, знает ли китайский регулятор о существования данного приложения, отмечает газета.

В настоящий момент в Китае заблокированы наиболее популярные в мире сайты, включая Google, YouTube, социальные сети Twitter, Facebook, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ. Отмечается, что основатель компании Facebook Марк Цукерберг неоднократно высказывал свою заинтересованность в китайском рынке и встречался с китайскими политиками.

По данным СМИ, чтобы снять ограничения в Китае и других странах, компания Facebook также тайно разрабатывала технологию внутренней цензуры, блокирующей часть контента в зависимости от географического положения пользователя.