Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что почти 3,5 миллиона человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР на фоне противостояния Пхеньяна и Вашингтона после одобрения новой резолюции СБ ООН.
"Народ поднимается во всей стране для того, чтобы дать десятикратный отпор США. Лишь 9 августа в одной провинции Хванхэ-Пукто около 89 тысяч молодых людей подали заявление на вступление в армию", — отмечается в сообщении.
В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.
На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.