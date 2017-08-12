В Индии расследуют массовую гибель детей в одной из больниц

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Правительство индийского штата Уттар-Прадеш отказалось связывать недавние случаи массовой гибели детей с перебоями в подаче кислорода в специальное оборудование в больницах и потребовало провести расследование, сообщает телеканал NDTV.

Ранее местные СМИ сообщили о гибели 30 детей в течение 48 часов из-за перебоя в подаче кислорода в специальное оборудование одной из больниц в городе Горакхпур. Источники в больнице сообщили, что организация, ответственная за подачу кислорода, перекрыла ее в ночь на четверг. Также сообщалось, что у больницы был долг перед этой организацией более чем в 6 миллионов рупий (более 6 миллионов рублей), который не выплачивался, несмотря на поступающие уведомления. Отмечалось, что технолог сообщал руководству о недостатке кислорода, но на это не обратили внимания.

Как отмечает телеканал, правительство штата сообщило в нескольких заявлениях, что гибель детей не связана с перебоями в подаче кислорода организацией, так как у больницы были и другие источники кислорода.

"Смертей, связанных с недостатком подачи кислорода, не было", — приводит телеканал слова представителя властей штата. Он добавил, что окружной судья Горакхпура потребовал провести расследование, и "доклад будет готов в течение 24 часов".

Также отмечается, что окружной судья Раджив Раутела (Rajeev Rautela) заявил, что больница уже выплатила половину своего долга организации, ответственной за подачу кислорода.

Министр здравоохранения Сиддхарт Нат Сингх заявил, что глава правительства штата посещал больницу 9 августа, и доктора не сообщили ему о недостатке кислорода. По данным телеканала, за последние пять дней всего погибли 60 детей.