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В мире

В Раде назвали причину строительства центра ВМС в Очакове

10:5012.08.2017
(обновлено: 10:54 12.08.2017)
0160718
© Фото : Public domainЦеремония закладки фундамента оперативного центра ВМС США на военно-морской базе в ОчаковеЦеремония закладки фундамента оперативного центра ВМС США на военно-морской базе в Очакове
© Фото : Public domain

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове на юге Украины инженерными подразделениями США вызвано многолетней политикой РФ и необходимо в рамках координации Киева с НАТО, заявила депутат парламента от президентской фракции "Блок Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Украинско-американские военные учения Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
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Меченая территория. Для кого ВМС США строят военные объекты на Украине
Ранее на сайте ВМС США появилась информация о том, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно сообщению, американские военные прибыли в Очаков в апреле и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений на Украине.

"Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ. Украина и впредь будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса, с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе", — приводит слова Фриз пресс-служба ее партии на своем сайте.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донабссе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Церемония закладки фундамента оперативного центра ВМС США на военно-морской базе в Очакове
© Фото : Public domain
Мнение: строительство центра ВМС США на Украине – политическое преступление
Фриз напомнила, что в этом году парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)". "Законопроект позволил четко установить курс Украины на приобретение членства в Североатлантическом альянсе", — сказала она.

Парламентарий отметила, что Украина рассматривает такое строительство "насущной необходимостью в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведения и координации мер безопасности со странами-членами НАТО".

В июле на юге Украины прошли учения Sea Breeze-2017. В них участвовали представители 16 стран — Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. В начале сентября на Украине пройдут международные учения Rapid Trident-2017, в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

Строим незалежность
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Строим незалежность
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