В ДНР сообщили о 50 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании ДНР.
"За прошедшие сутки ВС Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ в селе Саханка по улице Бабенко сгорел дом", — добавили в оперативном командовании.