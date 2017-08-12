В ДНР сообщили о 50 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (76)

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 53 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ в селе Саханка по улице Бабенко сгорел дом", — добавили в оперативном командовании.

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