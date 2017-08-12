На территории бывшей воинской части в Приднестровье нашли боеприпасы

ТИРАСПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости, Владимир Сандуца. Боеприпасы к стрелковому оружию обнаружены рядом с заброшенным пожарным водоемом в окрестностях Тирасполя при патрулировании территории бывшего парка военной техники 14-й российской армии, сообщила пресс-служба министерства обороны Приднестровья.

На место находки сразу прибыла группа разминирования.

"Возле самой ямы были найдены различные боеприпасы к стрелковому оружию, патроны калибра 5,45 мм, 7,62 мм к пистолету ТТ, также патроны калибра 12,5. Кроме того, обнаружены три выстрела к гранатомету РПГ-7, также проржавевшие запалы к ручным гранатам. Судя по внешнему виду, все это долгое время пролежало в воде. Будем обследовать колодец", — пояснил командир инженерно-саперного подразделения майор Валентин Коробов.

Все обнаруженные боеприпасы будут отправлены на специальный склад для хранения и дальнейшей утилизации, уточняется в сообщении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.