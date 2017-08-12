Порошенко рассказал, сколько техники получила украинская армия за три года

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Украинская армия за последние три года, пока идет военная операция в Донбассе, получила около 16 тысяч единиц военной техники от предприятий-участников концерна "Укроборонпром", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Украинская армия стала сильнее почти на 16 тысяч единиц военной техники и вооружения благодаря государственному концерну "Укроборонпром", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.

Как указано на сайте "Укроборонпрома", такое число военной техники армия получила за период с июля 2014 года по июль 2017 года. По данным концерна, предприятия-участники "Укроборонпрома" передали 15 903 единицы вооружения и военной техники для украинской армии.

За указанный период украинскую армию усилили 5 281 единица новой и модернизированной техники, 7 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также 3 458 единиц ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности), узлов и агрегатов.

По данным концерна, среди новой и модернизированной техники большинство составляет ракетно-артиллерийское вооружение, а также ракеты и боеприпасы — 1 061 единица и 2 613 единиц соответственно. Военные также получили 1 277 новых и модернизированных систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и средств связи, 295 единиц бронетехники, артиллерии и специальной техники, а также 35 единиц авиационной техники и оборудования.