Киев обвинил ополченцев в обстреле пункта пропуска "Марьинка"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (75)

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявляет об обстреле ополченцами из гранатометов пункта пропуска "Марьника" в Донбассе, где несут службу украинские силовики.

Сообщается, что накануне в районе проведения военной операции ополченцы "открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", на дорожном коридоре "Донецк — Курахово".

"Обстрел позиций, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, длился более часа, а начался после 22 часов (время совпадает с мск — ред.)", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства в субботу.

По данным пограничников, ополченцы вели огонь со стороны подконтрольной им Александровки, используя подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

"Никто из украинских защитников не пострадал", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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