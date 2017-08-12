В ЛНР сообщили о повреждении двух домов при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Два жилых дома повреждены в селе Веселая гора в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в оборонном ведомстве республики заявили о девяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки и ранении военнослужащего Народной милиции при обстреле района Нижнее Лозовое.

"В результате обстрела населенного пункта Веселая гора получили повреждения 2 домостроения по улице Шевченко 24, 26", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, легкое ранение получил один местный житель.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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