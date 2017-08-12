В Йемене при крушении вертолета арабской коалиции погибли четверо военных

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четыре солдата погибли в результате крушения вертолета арабской коалиции в Йемене, передает эмиратское информагентство WAM со ссылкой на вооруженные силы ОАЭ.

Ранее агентство сообщило, что вертолет коалиции из-за технической неисправности совершил аварийную посадку в Йемене, а члены экипажа получили легкие ранения.

Сейчас стало известно, что в результате аварии погибли четыре человека. "Наши вооруженные силы заявили о гибели четверых наших солдат в ходе миссии в Йемене", — сообщает агентство.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.