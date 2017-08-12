Пушков ответил главе МИД Польши, обвинившему СССР в начале Второй мировой

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского, возложившего на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Ранее Ващиковский заявил, что СССР "способствовал" началу Второй мировой, так как "вместе с Германией напал на Польшу".

Комментируя слова польского дипломата, Пушков отметил, что отчет Второй мировой войны необходимо вести с момента, когда западные государства позволили Германии осуществить аннексию части Чехословакии.

"Нет, господин Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее", — написал в Twitter Пушков.

Нет, г-н Ващиковский. Начало второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 августа 2017 г.

В июне польские власти приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников Красной армии.

В МИД РФ сочли за провокацию решение Варшавы.