Военнослужащий ЛНР ранен при обстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (73)

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции получил ранение в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков позиций самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"В 14.30 11 августа зафиксирован обстрел из минометов калибра 82 миллиметра с направления Луганское (под контролем ВСУ — ред.) в направлении Нижнее Лозовое. В результате обстрела один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение", — сообщил собеседник агентства.

Всего за минувшие сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра и стрелковое оружие.

"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Фрунзе, Веселая Гора, Калиново, Донецкий, Желобок", — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным Народной милиции, всего по территории республики было выпущено более 60 мин.

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