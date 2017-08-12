Военнослужащий ЛНР ранен при обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции получил ранение в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков позиций самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Всего за минувшие сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра и стрелковое оружие.
"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Фрунзе, Веселая Гора, Калиново, Донецкий, Желобок", — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции, всего по территории республики было выпущено более 60 мин.
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