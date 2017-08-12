Япония разместила комплексы "Пэтриот" для перехвата ракет КНДР

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Силы самообороны Японии завершили в субботу развертывание ракет-перехватчиков в западных и юго-западных районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае их пуска в направлении американского острова Гуам.

По данным агентства Киодо, противоракетные комплексы "Пэтриот" (PAC-3) были размещены в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

Кроме этого, по данным телеканала NHK, в Японское море вышел корабль морских сил самообороны Японии, оснащенный боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis).

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.