СМИ узнали о намерении Трампа начать расследование против Китая

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник призвать к началу расследования в отношении КНР по обвинению в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Как сообщается, Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание, может привезти к повышению тарифов на импорт.