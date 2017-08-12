МИД Венесуэлы объявил президента Перу врагом народа

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило президента Перу Педро Пабло Кучински врагом народа из-за вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Ранее министерство иностранных дел Перу объявило о высылке посла Венесуэлы из страны из-за "подрыва демократии" в стране.

"Президент Республики Перу Педро Пабло Кучински стал врагом родины Боливара из-за повторяющегося вмешательства во внутренние дела Венесуэлы в попытке подорвать исторически сложившиеся двусторонние связи между нашими народами", — говорится в заявлении ведомства.

Венесуэльским МИД также заявил, что в ответ на действия Перу высылает из страны поверенного в делах и предоставляет ему пять дней на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

"Правительство Венесуэлы продолжит углублять отношения с героическим народом Перу несмотря на коварные действия правящей элиты", — говорится в документе.

Во вторник по итогам региональной встречи в столице Перу Лиме ряда государств Южной и Северной Америки был подписан документ, в котором говорится, что страны-подписанты будут признавать легитимным только венесуэльский парламент, а не созванное в этой стране национальное учредительное собрание. Страны договорились не поддерживать Венесуэлу в различных региональных и международных механизмах и продолжать внимательно следить за ситуацией в этой стране.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал уважать суверенитет его страны и волю ее граждан, которые проголосовали за созыв учредительного собрания. По его словам, Организация американских государств (ОАГ) "терпит крах" в своем намерении вмешаться в дела Венесуэлы. При этом Мадуро подчеркнул, что его страна открыта для регионального диалога, основанного на уважении.

В среду глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса провел встречу с дипломатами из 11 стран (Колумбии, Перу, Парагвая, Мексики, Бразилии, Коста-Рики, Панамы, Чили, Аргентины, Гватемалы и Канады). Он выразил "абсолютное несогласие" с подписанной рядом государств Южной и Северной Америки декларацией. Арреаса призвал создать пространство для диалога, чтобы разрешить кризис в Венесуэле в рамках Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC)

Ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.