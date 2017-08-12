"По-настоящему пожалеют": Трамп предостерег КНДР от атаки на Гуам

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Северной Корее стоит прекратить угрожать США атакой на военную базу Гуам в Тихом океане, в противном случае Пхеньян пожалеет.

Угрозы КНДР

Ранее на этой неделе стало известно, что северокорейские военные рассматривают возможность нанесения удара по американской военной базе Гуам баллистическими ракетами средней дальности "Хвасон-12".

Такая информация появилась на фоне сообщений о том, что КНДР разработала уменьшенный ядерный заряд, который может быть использован как боеголовка для межконтинентальных ракет.

В дальнейшем сообщалось, что северокорейские эксперты разрабатывают план удара, который в скором времени будет представлен лидеру КНДР Ким Чен Ыну. При этом подчеркивалось, что он может быть реализован в любой момент, когда северокорейский глава примет такое решение.

Согласно Пхеньяну, одной из причин такого шага послужили маневры американских военных самолетов над Южной Кореей, которые "отрабатывали настоящую войну". Военные КНДР призвали США "сделать правильный выбор (отказаться от военных провокаций — ред.), чтобы в будущем не сожалеть о сегодняшнем дне", а также указали на заблуждение США, которые считают "свою территорию неуязвимым небесным царством".

В прошедшем месяце Северная Корея осуществила несколько испытаний баллистических ракет "Хвасон-14". Американские, японские и южнокорейские военные классифицировали эти ракеты как межконтинентальные, однако российские специалисты считают, что запущенные в КНДР ракеты были средней дальности. Пхеньян же заявил о двух успешных пусках межконтинентальных баллистических ракет.

Пятого августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Северной Корее, которая предполагает ужесточение санкций против этого государства. Как отметили в Вашингтоне, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард. При этом США, выступившие инициатором новых ограничений, отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

Реакция Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейским властям стоит прекратить свои угрозы.

"Если (Ким Чен Ын. — Прим. ред.) произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он по-настоящему пожалеет об этом в скором времени", — заявил американский лидер.

Ранее Трамп отметил, что ответит "огнем и яростью", если КНДР будет представлять реальную угрозу для США.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — сказал Трамп.

Помощник президента США Себастьян Горка, сравнивая возможности двух государств, назвал КНДР "лилипутской нацией".

"Это лилипутская нация, если вы сравните ее с нашими возможностями. Поэтому это (заявления властей КНДР — ред.) хвастовство. И это не что иное, как шантаж, а мы не поддаемся шантажу, и Северная Корея и глава сталинского режима Северной Кореи не должны провоцировать этого президента (Дональда Трампа — ред.)", — отметил Горка.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не верит угрозам со стороны Пхеньяна.

"Американцы могут спать спокойно", — подчеркнул он.

Госсекретарь также отметил, что северокорейский лидер не понимает язык дипломатии.

"То, что делает президент, это мощный сигнал Северной Корее на языке, который Ким Чен Ын сможет понять, потому что похоже, он не понимает язык дипломатии", — сказал Тиллерсон.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал Пхеньян закрыть ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

"КНДР должна сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления обладать ядерным оружием. КНДР следует прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — заявил глава Министерства обороны США.

Он также отметил, что КНДР не способна выдержать гонку вооружений с США и потерпит поражение в любом конфликте.

"Действия режима КНДР будут значительно превзойдены нашими и (КНДР) потерпит поражение в любой гонке вооружений или конфликте, который она инициирует", — сказал Мэттис.

Реальные возможности Северной Кореи

Как отметил президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков, КНДР способна нанести удар по американским военным базам на Гуаме, однако речь не идет о континентальной части США.

"Данное заявление является акцией предупреждения США, чтобы Америка прекратила свои провокации в отношении КНДР. Конечно, Северная Корея реально готова на такой удар, в случае если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян", — сказал Сивков.

Военный эксперт также акцентировал внимание на том, что в случае нанесении ядерного удара по Гуаму, атака не будет отражена, так как на острове нет ПРО, способных сбить ракеты класса "Хвасон-12".

Власти самого острова Гуам заявили, что подготовлены к любому развитию событий.