В Венесуэле задержали организаторов нападения на военную базу "Парамакай"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о задержании в Каракасе организаторов нападения на военную базу "Парамакай".

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на военную базу "Парамакай". Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал это терактом. Военные взяли ситуацию под контроль. Президент страны Николас Мадуро заявил, что в результате нападения два человека погибли и один получил ранения. СМИ также сообщили о распространившейся в интернете видеозаписи, на которой небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны, где находится база.

"Сообщаю народу Венесуэлы, что благодаря решительным действиям органов госбезопасности были схвачены исполнители и организаторы вооруженного террористического нападения на 41 бронетанковую бригаду… Задержание происходило в Каракасе", — написал Лопес в своем микроблоге Twitter.

Он назвал данную операцию "сокрушительным ударом по фишистскому терроризму, который воплощали в жизнь венесуэльские "правые" в последние месяцы".

"Кто предает Родину, кто идет с оружием против Вооруженных сил Венесуэлы и народа, тот получает наказание в назидание", — добавил министр.