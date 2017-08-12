Трамп пообещал усиление экономических санкций в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность усиления экономических санкций в отношении Северной Кореи, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Да, мы рассматриваем дополнительные санкций на очень-очень высоком уровне", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и постпредом США при ООН Никки Хейли. По словам Трампа, новые санкции будут "максимально жесткими".

В субботу, 5 августа, СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".