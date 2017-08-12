В ходе боев между йеменскими солдатами и повстанцами погибли 17 человек

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях правительственных сил Йемена с повстанцами-хуситами, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в ВС страны.

По данным источника агентства, в ходе боев в северной провинции Джауф погибли семь военнослужащих и 10 повстанцев. Еще четыре солдата получили ранения.

"Военнослужащим удалось отразить нападение повстанцев", — приводит агентство слова анонимного источника. Он также добавил, что нападавшие также нанесли ущерб нескольким транспортным средствам военных.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.