Тиллерсон: президент США предпочитает дипломатическое решение проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил журналистов в пятницу, что президент США Дональд Трамп, несмотря на резкую риторику в адрес КНДР, предпочитает мирное урегулирование ситуации.

"Президент дал четко понять, что он предпочитает дипломатическое урегулирование", — сказал Тиллерсон по итогам состоявшейся в Нью-Джерси встречи с президентом, а также постпредом США при ООН Никки Хейли и советником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Телеканалы транслировали выступление Тиллерсона и лидера США по итогам рабочей встречи.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".