В Кении начались протесты после объявления результатов выборов президента

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Протесты начались в кенийской столице Найроби и городе Кисуму после объявления результатов президентских выборов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев.

"Я только что видел, как грузовик и машину забрасывали камнями. На дорогах разбрасывают камни, а в трущобах Киберы (район Найроби — ред.) слышны выстрелы", — цитирует агентство слова очевидца.

Ранее сообщалось, что, по данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Ранее оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.