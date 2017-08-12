СМИ сообщили, что Обама намерен вернуться к участию в общественной жизни

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший президент США Барак Обама намерен вскоре вернуться к участию в общественной жизни страны, сообщила в пятницу газета The Hill.
Как отмечается, план предстоящих действий будет выработан в ближайшее время. "Как утверждают близкие к Обаме советники, несмотря на то, что он будет играть активную роль в оказании помощи по восстановлению партии, значительная часть этой работы не будет видимой".
В частности, предполагается, что Обама будет участвовать в сборе средств для партии.
Обама был президентом США в течение 8 лет. Это максимальный срок, определенный законом. 20 января 2017 года он передал полномочия республиканцу Дональду Трампу, который на выборах победил демократку Хиллари Клинтон.