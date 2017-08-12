Россия и США обсудили судьбу летчиков, сбитых во время Корейской войны

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и США в ходе технических переговоров в Вашингтоне обсудили вопросы по установлению судеб военных летчиков, сбитых во время Корейской войны 1950-1953 годов, говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ.

"В ходе технических переговоров обсуждались вопросы, связанные с установлением судеб экипажей самолетов, сбитых над территорией Корейского полуострова в период боевых действий, а также возможности и перспективы дальнейшей работы сторон в этой области", — говорится в документе.

Подчеркивается, что "к настоящему времени российской стороной обеспечен доступ к рассекреченным архивным документам подразделений советских ВВС, принимавших участие в событиях на Корейском полуострове". Указывается, что это "позволило получить дополнительную информацию о судьбах более 300 американских военнослужащих".

Согласно сообщению, с российской стороны в переговорах приняли участие ответственный секретарь российской стороны совместной комиссии, заместитель начальника управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов и заместитель руководителя рабочей группы комиссии по войне на Корейском полуострове, начальник Центрального архива министерства обороны РФ Игорь Пермяков.

Американскую сторону представляли сопредседатель комиссии с американской стороны генерал в отставке Роберт Фоглсонг, исполнительный секретарь американской стороны комиссии Джеймс Коннел, и.о. директора Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести полковник Ферн Самптер Уинбуш, директор отдела по Европе и Средиземноморью Агентства полковник Кристофер Форбс, члены и эксперты комиссии.

Как указывается, генерал Фоглсонг выразил признательность российским коллегам за оказанную помощь.

В рамках визита 10-11 августа российская делегация приняла участие в ежегодной встрече Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести с семьями военнослужащих, пропавших без вести в годы войны в Корее и в период холодной войны. Как сообщили в пресс-службе посольства, глава делегации Андрей Таранов рассказал о работе российской стороны комиссии и ответил на вопросы членов семей.

Также подчеркивается, что по итогам визита обе стороны "выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимопонимания и готовность развивать сотрудничество в деле установления судеб российских и американских военнослужащих, пропавших без вести в ходе военных конфликтов".