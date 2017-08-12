Россия и США согласовали сроки пленума комиссии по делам военнопленных

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия и США согласовали сроки проведения пленума двусторонней комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель начальника управления министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов.

"Согласованы сроки проведения 21 пленума в Москве в ноябре. Американская сторона подтвердила участие в этом пленуме", — сказал Таранов по итогам состоявшихся в Вашингтоне технических переговоров на уровне рабочей группы комиссии.

По его словам, в ходе переговоров "намечены новые пути сотрудничества по вопросам холодной войны и войны во Вьетнаме". "Достигнуты плановые результаты, которые и предполагалось достичь в рамках нашего визита", — сказал Таранов.

Он также уточнил, что пленум в Москве намечен на 7-9 ноября.