Трамп отказался говорить о тайном дипломатическом канале с КНДР

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не хочет вести речь о тайных дипломатических каналах с КНДР.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских представителей сообщило, что администрация Трампа уже несколько месяцев "тайно вовлечена в дипломатию обходного канала" с КНДР, по которому обсуждаются, в том числе, отношения между двумя странами и судьба американских заключенных в Северной Корее.

"Мы не хотим говорить о тайных каналах. Мы хотим говорить о стране, которая ведет себя несоответствующим образом в течение многих лет", — сказал Трамп журналистам.