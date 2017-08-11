Действующий президент Кении победил на выборах

Президент Кении Ухуру Кениата после победы на выборах

Президент Кении Ухуру Кениата после победы на выборах

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя избирательной комиссии Вафулу Чебукати.

По информации агентства, соперник Кениаты, бывший премьер-министр страны Раилу Одингу, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Ранее оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.