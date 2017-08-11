Трамп выразил надежду на то, что КНДР понимает серьезность его слов

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что власти КНДР понимают серьезность сложившейся ситуации.

"Я надеюсь, они полностью понимают серьезность того, что я сказал. Это те слова, которые очень просто понять", — приводит его слова агентство Рейтер.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.