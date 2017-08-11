КНДР "по-настоящему" пожалеет, если продолжит угрожать США, заявил Трамп

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР пожалеет, если продолжит угрожать США и их союзникам. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
"Если (Ким Чен Ын — ред.) произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он по-настоящему пожалеет об этом в скором времени", — заявил американский лидер.Рейтер.
В то же время глава Белого дома отказался обсуждать информацию о наличии тайного дипломатического канала между Вашингтоном и Пхеньяном, о котором ранее сообщили СМИ. "Мы не хотим говорить о тайных каналах. Мы хотим говорить о стране, которая ведет себя несоответствующим образом в течение многих лет", — сказал он.
В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом взаимных угроз. Сначала Трамп пообещал Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет исходить реальная опасность для США. В ответ Северная Корея заявила, что изучает возможность ракетного удара по американским военным объектам на острове Гуам. На это Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".