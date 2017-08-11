КНДР "по-настоящему" пожалеет, если продолжит угрожать США, заявил Трамп

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР пожалеет, если продолжит угрожать США и их союзникам. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Если (Ким Чен Ын — ред.) произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он по-настоящему пожалеет об этом в скором времени", — заявил американский лидер.

Трамп выразил надежду на то, что власти КНДР понимают серьезность сложившейся ситуации. "Я надеюсь, они полностью понимают серьезность того, что я сказал. Это те слова, которые очень просто понять", — цитирует его агентство Рейтер

В то же время глава Белого дома отказался обсуждать информацию о наличии тайного дипломатического канала между Вашингтоном и Пхеньяном, о котором ранее сообщили СМИ. "Мы не хотим говорить о тайных каналах. Мы хотим говорить о стране, которая ведет себя несоответствующим образом в течение многих лет", — сказал он.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон подготовил военные ответ на "неразумные" действия Пхеньяна. "Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!" — написал он в Twitter

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом взаимных угроз. Сначала Трамп пообещал Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет исходить реальная опасность для США. В ответ Северная Корея заявила, что изучает возможность ракетного удара по американским военным объектам на острове Гуам. На это Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".